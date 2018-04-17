المفتي: غدًا الثلاثاء غرة شهر شعبان

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، أن يوم غد الثلاثاء 17 نيسان 2018م، هو غرة شهر شعبان لعام 1439 هـ.
وتمنى حسين في بيان أن يعيده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
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