مقاتلة متعددة المهام تنضم لسلاح الجو الصيني

بدأت طائرة مقاتلة جديدة متعددة المهام من طراز "جي- 10 سي"، الاثنين، مهمة قتالية، وفقا لما أعلنته القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني.

وحسب ما ذكرته وكالة أنباء شينخوا الصينية، فإن الطائرة المقاتلة مزودة بنظام إلكتروني متقدم والعديد من الأسلحة المحمولة جوا.

وتتمتع الطائرة بالقدرة على ضرب الأهداف البحرية والبرية بدقة داخل نطاق قريب ومتوسط، وفق شينخوا التي أشارت إلى أنها أسرع من الصوت وتنتمي للجيل الثالث.

وظهرت لأول مرة عندما احتفل جيش التحرير الشعبي بذكرى تأسيسه التسعين في يوليو 2017 بقاعدة تدريب شوريخه العسكرية.

وذكر بيان القوات الجوية أن "المقاتلة ستثري النظام الهجومي والدفاعي للجيش، كما أنها ستحسن قدراته في القيام بمهامه".

وقال تشن جينك، المتحدث باسم سلاح الجو، إن الطائرة ستطور عمليات التدريب والاستعداد للحرب، كما "ستحسن القدرات الدفاعية المتعلقة بالنقل الجوي".