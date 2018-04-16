ما هو الخط الأحمر الذي أبلغته "إسرائيل" لروسيا بشأن سورية؟

كشف موقع إسرائيلي، أن "إسرائيل" بعثت مؤخرا برسالة إلى موسكو، بشأن امتلاك سوريا لمنظومة الصواريخ الدفاعية المتقدمة من طراز S-300، وهو ما يحدث نقلة نوعية لدفاعاتها الجوية.

وأفادت القناة السابعة "الإسرائيلية" في تقرير مساء الأحد، بأن "إسرائيل بعثت خلال الأيام الأخيرة برسالة واضحة إلى روسيا، وبموجبها فإن بيع منظومة الدفاع الجوي المتطورة ضد الصواريخ S-300 يعتبر تجاوزا للخط الأحمر بينهما"، وفق ما نقل موقع "i24" الإسرائيلي.

وأشار مصدر سياسي كشف عن تمرير المحادثة، إلى أن "الرسالة نقلتها "إسرائيل" بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية أن موسكو ستعيد النظر في بيع أسلحة للسوريين، بعد الضربة الثلاثية فجر السبت ضد سوريا التي قادتها الولايات المتحدة بالاشتراك مع بريطانيا وفرنسا".

وذكر الموقع، أن "امتلاك منظومة S-300 يمكن أن يشكل نقلة نوعية كبيرة جدا للدفاعات الجوية السورية، التي تعتمد اليوم على منظومة امتلكتها إبان فترة الاتحاد السوفياتي السابق، ومنذ ذلك الحين لم توافق أي دولة على أن تبيع لحافظ الأسد أو لبشار منظومة متطورة من هذا القبيل".

ونوه إلى أنه "ليس من الواضح، إن كانت الرسالة التي نقلتها "إسرائيل"، يمكن أن تؤثر بالفعل على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحكومته".

ويذكر أن روسيا جددت في 2016 صفقة بيع نفس المنظومة إلى إيران، والتي كانت قد جمدت بعد العقوبات الدولية التي فرضت على طهران.

وبحسب مراقبين، فإن العديد من المخاوف والتحديات تعصف بالاحتلال "الإسرائيلي" عقب الهجوم الثلاثي على سوريا، والذي سبقه وفق التقارير الإعلامية هجوم "إسرائيلي" على مطار التيفور أدى إلى استشهاد عدد من الإيرانيين.