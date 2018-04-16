مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية

اقتحمت مجموعة من المستوطنين، اليوم الاثنين، المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية، شمال غرب نابلس.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن عددا من المستوطنين، اقتحموا المنطقة الأثرية في البلدة، وسط حماية جيش الاحتلال، الذي أغلق المنطقة أمام الزوار.

وأضاف أن مواجهات اندلعت في المنطقة وسط إطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع.

وأشار عازم الى ان البلدة تتعرض لهجمة من قبل الاحتلال والمستوطنين، مع اقتراب موعد مهرجان "سبسطية الكنعانية تتحدى الاحتلال"، الذي ستنظمه البلدية الجمعة المقبل، بالتعاون مع عدد من المؤسسات وسيقام في المنطقة الأثرية.