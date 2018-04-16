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"إسرائيل" تعترف لأول مرة: هاجمنا قوات إيرانية في سوريا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:09 - 16 ابريل 2018
مطار التيفور مطار التيفور
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اعترف ضابط كبير في جيش الاحتلال الإسرائيلي، لأول مرة صراحة، بمسؤولية "إسرائيل" عن قصف مطار التيفور قرب حمص، الأسبوع الماضي، ومقتل سبعة من عناصر الحرس الثوري الإيراني بينهم ضابط برتية عقيد.

وقال الضابط الكبير، في مقابلة أجراها معه الصحافي توماس فريدمان ونشرت اليوم في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: هذه المرة الأولى التي هاجمنا خلالها أهدافا إيرانية حية.

وبعد الهجوم على مطار التيفور، اعترفت إيران بشكل استثنائي باستشهاد عسكرييها في الهجوم.

وتوعدت إيران بالرد على هجوم التيفور واستشهاد العسكريين الإيرانيين، وهدد ضابط في الحرس الثوري الإيراني بتدمير تل أبيب وحيفا ردا على الهجوم الإسرائيلي.

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