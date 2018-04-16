روسيا تفرض قيودا جديدة على السجائر الإلكترونية

طلب مجلس الخبراء التابع للحكومة الروسية فرض قيود جديدة على استخدام السجائر الإلكترونية وتوسيع قائمة الأماكن التي يمنع فيها بيعها.

ووفقا لصحيفة "إيزفيستيا"، فسوف يتم منع تدخين السجائر الإلكترونية في مداخل المباني السكنية والمطاعم والمؤسسات الصحية والمصحات، أي في تلك الأماكن التي يمنع فيها تدخين السجائر التقليدية. كما طالب المجلس بسن تشريعات لتنظيم سوق هذه السجائر والمواد الأخرى المحتوية على مادة النيكوتين.

وتجدر الإشارة إلى أن التشريعات التي أعدتها وزارة الصناعة والتجارة بشأن اتخاذ إجراءات لمنع التدخين في المؤسسات التعليمية والطبية ومؤسسات السلطة والمقاهي والمطاعم والمباني السكنية، لا تشمل السجائر الإلكترونية.

وقد أعلنت الهيئة الروسية لحماية المستهلك عن دعمها التام لطلب مجلس الخبراء، وطالبت باتخاذ تدابير بشأن تدخين النرجيلة في الأماكن العامة أيضا.