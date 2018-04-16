مستوطنون يرفعون أعلام "إسرائيل" على جدران الحرم الإبراهيمي

رفع مستوطنون، اليوم الاثنين، أعلام اسرائيل على جدران الحرم الإبراهيمي، وسط مدينة الخليل، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر المصادر المحلية، أن المستوطنين رفعوا أعلام اسرائيل على جدران الحرم الشرقية والغربية وعلى سطح الحرم، بحجة الاحتفال بـ"عيد الاستقلال".

وذكر ناشطون ضد الاستيطان في الخليل، ان ذلك يأتي ضمن محاولات المستوطنين والاحتلال السيطرة على الحرم الإبراهيمي وصبغه بصبغة يهودية، وطالبوا أحرار العالم ومؤسسات المجتمع الدولي الحقوقية والإنسانية بكف يد الاحتلال عن الحرم الإبراهيمي باعتباره مسجدا إسلاميا خالصا لا حق لليهود فيه.

من جانبه، استنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، قيام الاحتلال ومستوطنيه برفع أعلام إسرائيل على جدران الحرم الإبراهيمي.

وقال ادعيس إن تصاعد اعتداءات الاحتلال الإرهابية ومستوطنيه بحق المقدسات ينذر بعواقب وخيمة، وشدد على أن الحرم الإبراهيمي هو مسجد خالص للمسلمين، وأن الشعب الفلسطيني سيتصدى لكل المحاولات الإسرائيلية التي ترمي إلى فرض أمر واقع على المقدسات الإسلامية .

واعتبر أن حماية الأماكن المقدسة في فلسطين لا يقع على عاتق الفلسطينيين وحدهم بل هو بحاجة إلى دعـم ومساندة العالمين العربي والإسلامي والشرفاء في جميع أنحاء العالم.