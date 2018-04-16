محكمة "إسرائيلية" توقف محاكمة المتطرف مارزل رغم توجيه لائحة اتهام ضده

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الاثنين، أن محاكمة اليميني المتطرف الحاخام "باروخ مارزل" توقفت بشكل تلقائي بالرغم من توجيه لائحة اتهام ضده قبل ثلاث سنوات بالاعتداء على فلسطيني في مدينة الخليل.

وبحسب الصحيفة، فإن 7 جلسات استماع عقدت منذ اتهام مارزل باقتحام منزل المواطن الفلسطيني عيسى عمرو في الخليل والاعتداء عليه وعائلته، مشيرةً إلى أن مارزل حضر فقط جلستين ولم يحضر الجلسات الأُخرى.

وأشارت إلى أن مارزل كان يتهرب من حضور الجلسات ويرسل في بعضها محامين جددا لمحاولة كسب الوقت بحجة أن المحامين الجدد يجب أن يطلعوا على القضية من جديد، ويتم تأجيل الجلسات في كل مرة.

ولفتت إلى أن الشرطة الإسرائيلية لم تلتزم بقرارات المحكمة باعتقال مارزل واكتفت بتغريمه ماليا بسبب عدم حضوره الجلسات.

وقال المحامي الذي يمثل المواطن الفلسطيني أن ما جرى يعتبر ازدراء لجهات إنفاذ القانون، مستغربا تجاهل المحكمة لما يجري. مضيفا "لو كان المتهم فلسطينيا لتم القبض عليه فورا حتى نهاية الإجراءات".