شرطة بيت لحم تكشف ملابسات سرقة فندق

كشفت شرطة محافظة بيت لحم صباح الاثنين، ملابسات سرقة أحد الفنادق، قبل عدة أيام.

وذكر المتحدث بلسان الشرطة لؤي ارزيقات، أنّ شخصين دخلا الى الفندق (لم يذكر اسمه)، وسرقا صندوقا كان موجودا على طاولة الاستقبال، بداخله مبلغ من المال.

وقال ارزيقات بأن "قوة من ادارة المباحث العامة وشرطة المدينة تحركت وبدأت بإجراءات البحث والتحري ورفع الادلة الجنائية، واثناء عملية البحث تم تحديد اسماء الشخصين المشتبه بهما، وتمكنت الشرطة من القاء القبض على المشتبه به الرئيسي وجاري العمل على القبض على المشتبه به الاخر الذي كان ينتظر على بوابة الفندق حاملا بيده قطعةً خشبية.

ونوه إلى أنه تم ضبط المركبة التي استخدمت في عملية السرقة، وذلك بالتعاون مع الاستخبارات العسكرية.