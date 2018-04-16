الاحتلال يفرض اغلاقا شاملاً على القدس لثلاثة أيام

تفرض سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، ليلة يوم غد الثلاثاء، إغلاقا على مدينة القدس، أمام المواطنين الفلسطينيين من الضفة وغزة، لمدة ثلاثة أيام.

وستمنع سلطات الاحتلال خلال فترة الإغلاق، الفلسطينيين من حملة التصاريح من دخول القدس وأراضي عام 1948، إضافة إلى أنه يحظر دخول أو خروج الفلسطينيين من وإلى الضفة الغربية وعن طريق معابر غزة، خلال الفترة ذاتها.

ويفرض جيش الاحتلال الإسرائيلي، إغلاقًا شاملاً على الضفة الغربية والمعابر في قطاع غزة، ابتداء من منتصف ليل الإثنين/الثلاثاء، حتى ليلة الخميس 19/4، وذلك بذريعة "الاستقلال" وضحايا معارك إسرائيل.

ووفقا لتعليمات القيادة السياسية للجيش، تقرر فرض الإغلاق الشامل على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، منذ منتصف هذه الليلة على أن يرفع فجر الجمعة القادم، فيما سيتم فقط السماح بتنقل الحالات الطبية والإنسانية الطارئة.