حملة اعتقالات واسعة في الضفة تطال 30 فلسطينيناً

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة، طالت 30 شابا.

كما اندلعت مواجهات خلال اقتحام الاحتلال لمنازل المواطنين، ففي نابلس اصيب 3 شبان خلال مواجهات اندلعت وسط مدينة نابلس بعد اقتحام قوات الاحتلال لاحياء في المدينة ومخيم بلاطة، وجرى اعتقال احمد عميرة من المدينة. فيما اعتقل احمد شحادة من بلدة عوريف جنوب نابلس.

وفي مخيم بلاطة اقتحم جنود الاحتلال الحارات الشرقية من المخيم واعتقلوا الشاب احمد طالب مسكاوي، كما جرت مواجهات اثناء وجود الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين سعد مصطفى شريم ومحمود برهم من مدينة قلقيلية و الشاب أحمد صبري بدوان في بلدة عزّون شرق المحافظة.

وفي محافظة جنين تم اعتقال 4 شبان من بلدة قباطية جنوب جنين فجر اليوم، وهُم: أحمد حكم كميل، أمجد الداموني، مصطفى الدبعي، ومحمد عماد طزازعة.

كما جرى اعتقال الشاب نضال شيخة من منزله في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة الليلة واقتحام حي رأس خميس ومداهمة أحد المنازل.

وفي رام الله اقتحمت قوات الاحتلال قرية عارورة شمال مدينة رام الله، وداهمت عدداً من المنازل.

فيما اعتقل رمزي دلاش وضياء الشني وانس عليان من مخيم الجلزون. وعدي حامد من سلواد، كما جرى اقتحام مدينة طولكرم وتمركزت دوريات الاحتلال قرب مفرق الشاهد.

واعتقل الاحتلال من بيت لحم احمد الاطرش من مخيم الدهيشة. ويونس الرجوب من الخليل.