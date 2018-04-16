ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة

يكون الطقس اليوم الإثنين، صافٍ بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً صافٍ، وربيعياً دافئاً في المناطق الجبلية، ومائلاً للحرارة إلى حار نسبياً في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. والله تعالى أعلى وأعلم.

أما غداً الثلاثاء، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ومائلاً للحرارة في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً إلى حار في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. والله تعالى أعلى وأعلم.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 8 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً صافٍ، وحاراً نسبياً إلى حار في كافة المناطق نهاراً، ومائلاً للبرودة ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

والله تعالى أعلى وأعلم.