نتنياهو يعلق على العدوان الثلاثي على سوريا

أيد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ضرب التحالف الثلاثي (الأمريكي والفرنسي والبريطاني) لسوريا.

ونقلت وسائل الإعلام العبرية عن نتنياهو القول: "قبل عام أوضحت أن إسرائيل تدعم بشكل كامل قرار الرئيس دونالد ترامب الوقوف ضد استخدام الأسلحة الكيميائية، وهذا الصباح أثبتت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا التزامها بالرد على أي استخدام لهذه الأسلحة".

أضاف نتنياهو "الموقف يجب أن يكون واضحا أمام الأسد، وهو أن سعيه للحصول على الأسلحة الكيميائية واستخدامها وتجاهل القانون الدولي، أمرا غير مقبول".

وتابع نتنياهو "يجب أن يعلم الأسد أيضا أن الوجود العسكري الإيراني وسعي طهران للتمركز في سوريا غير مقبول نهائيا بالنسبة لإسرائيل ودول العالم أيضا، وسيعرض ذلك سوريا وجيشها لضربات إضافية".

وأعلنت وسائل الإعلام العبرية أن الولايات المتحدة أبلغت "إسرائيل" بأنها ستضرب سوريا قبل توجيه الضربات.

ورفض مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم السبت، مشروع قرار طرحته روسيا للتنديد بالضربات الأمريكية والفرنسية والبريطانية على سوريا.

وأعلنت القيادة العامة للجيش السوري أن الضربة الثلاثية، شملت إطلاق حوال 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت معظمها.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 100 صاروخ مجنح للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وصواريخ جو أرض استهدف منشآت عسكرية ومدنية في سوريا، وبأنه تم استهداف المنشآت السورية من قبل سفينتين أمريكيتين من البحر الأحمر وطائرات تكتيكية فوق البحر المتوسط وقاذفات "بي-1 بي" من منطقة التنف.