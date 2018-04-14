والدة الجندي شاؤول: أؤمن إيماناً مطلقاً أن ابني حي

بعثت والدة الجندي الأسير لدى كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة "أورون شاؤول" برسالة لابنها قالت فيها إنها "تؤمن إيمانًا مطلقًا بأنه حي يرزق".

وجاء في الرسالة التي نشرتها صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية ما نصه "أوروني، أتوجه إليك ولدي العزيز المحبوب، نفسي تتوق إليك من الأشواق".

وتضيف: "أنت تعرف وضعي الصحي.. صدقني بأنني قوية وأحاول الحفاظ على صحتي وعدم الانهزام أمام المرض حتى أراك حين عودتك إلينا.. لن أهدأ ولن أستريح حتى تحقيق هذه الغاية".

وتقول "زهافا شاؤول" إن "لديها إيمان عميق وبشكل قطعي بأنك حي ترزق"، مستدركة في رسالتها: "لا أعرف وضعك لكن أريد أن أراك كما أنت".

ونشرت مقاطع من رسالتها اليوم على حسابها في "فيسبوك" وطلبت من أصدقائها مشاركتها قدر الإمكان.

وأسرت القسام شاؤول في كمين شرق مدينة غزة، بعد التفجير الناقلة التي كان يستقلها وقتل وأصيب فيها عدد كبير من جنود الاحتلال في 20 يوليو 2014 خلال حرب 2014.

ومطلع أبريل/ نيسان 2015، أعلنت للمرة الأولى عن وجود "أربعة جنود إسرائيليين أسرى لديها"، دون أن تكشف بشكل عن أية تفاصيل تتعلق بهم.