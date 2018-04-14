تجمع العلماء المسلمين يدين العدوان على سوريا

ندد تجمع العلماء المسلمين في لبنان اليوم السبت، بالعدوان الثلاثي الأمريكي الفرنسي البريطاني على سوريا.

ولفت التجمع في بيان له إلى أن العدوان الثلاثي الأمريكي الفرنسي البريطاني على سوريا جاء ليثبت أن هذه الدول المستكبرة لا تقيم وزناً لمؤسسات القرار الدولية التي يستندوا إليها في حال كانت متطابقة مع مصالحهم، أما إذا لم تستطع استصدار هكذا قرارات فإنها تبادر من تلقاء نفسها لتوجيه ضربة لأعدائها".

وتابع بيان التجمع: ما يؤكد أن هذه الدول الظالمة المستكبرة هي دول مارقة ولا قيمة عندها لحرية الشعوب وحقها في تقرير مصيرها".

وقال: ليس من قبيل الصدفة أن تكون الدول التي قامت بهذا العدوان هي نفس الدول التي زارها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وإلتزم معها بعقود مالية ضخمة لا يهدف من خلالها لشراء سلع بقدر ما يهدف لشراء مواقف بضرب محور المقاومة وركنه الأساسي سوريا.

ورأى التجمع، هذا العدوان قد استند إلى مسرحية هزلية نفذها عملاء لبريطانيا وهناك أدلة قاطعة على ذلك، وقد تأكدت روسيا بالدليل القطعي أن لا قصف كيمائياً قد حصل في دوما.

واعتبر، أن محور المقاومة لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا العدوان الغاشم بل سيقوم بالرد بالطريقة التي يراها مناسبة، ولعل الرد الأمثل في رأينا هو باستكمال معركة التحرير بوتيرة أسرع حتى تطهير كامل التراب السوري من الاحتلالات ومن الجماعات التكفيرية.

وذكر البيان، أن هذا العدوان الثلاثي يذكر العرب بالعدوان الثلاثي على مصر إبان رئاسة جمال عبد الناصر لها وكما فشل العدوان الثلاثي على مصر فإن مصير هذا العدوان هو الفشل.