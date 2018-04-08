مطالبات بإجبار جيش الاحتلال على السماح للمصابين بالعلاج خارج غزة

قدم مركزان حقوقيان التماسا عاجلا للمحكمة العليا الإسرائيلية من أجل إجبار جيش الاحتلال الإسرائيلي على السماح لخروج الجرحى الذين اصيبوا برصاص الاحتلال خلال مشاركتهم في مسيرة العودة الكبرى السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقال عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان :” إن الالتماس الذي قدمه مركز الميزان ومركز عدالة إلى المحكمة العليا يشمل الجرحى الذين تعرضوا لإصابات حرجة جداً ولا يتوفر لهم علاج مناسب في قطاع غزة”.

وأضاف يونس “أن المحكمة الإسرائيلية ألزمت جيش الاحتلال بضرورة الرد على الطلب خلال 48 ساعة كحد أقصى، ونحن ننتظر قرار المحكمة”.

وتابع” في حال لم نستطيع أن نخرج المصابين من غزة للعلاج فأن ذلك يؤكد على الغطاء الذي يقوم به القضاء الإسرائيلي على جيش الاحتلال من جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين”.

وأكد يونس أن قطاع غزة يقبع تحت الاحتلال وخروج المصابين من القطاع هو فرض على الاحتلال من اجل السماح للمرضى بالوصول إلى مستشفيات الضفة الغربية والقدس، في ظل الانهيار الذي يعاني منه القطاع الصحي في غزة وصعوبة التعامل مع الإصابات.

وأوضح أن نوعية الأسلحة المستخدمة ضد المدنيين الفلسطينيين هي أسلحة محرمة دولية تتسبب بأثار خطيرة جداً على المصابين، وعلى المجتمع الدولي فتح تحقيق فوري لمعرفة طبيعة هذه الأسلحة.

وكان أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة قال أن حصيلة الشهداء الفلسطينيين وصلت إلى 29 شهيدا، وإصابة 2850 أخرين خلال ثمانية أيام من مسيرة العودة الكبرى السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة،

وأوضح القدرة أن بين هذه الإصابات يوجد 1296 مصابا بالرصاص الحي، والمتفجر، منها 79 إصابة بحالة الخطر.

كما ناشد القدرة كافة المؤسسات الإغاثية و المنظمات الدولية بسرعة توفير الأدوية ومستلزمات أقسام الطوارئ والعمليات والعناية المركزة والتي تتعرض أرصدتها الى حالة من الاستنزاف المستمر جراء الاعداد الكبيرة من الجرحى التي وصلت الى المستشفيات والنقاط الطبية.