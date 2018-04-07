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مركز الميزان: انتهاكات "إسرائيل" بغزة ترتقي لجرائم حرب

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:26 - 07 ابريل 2018
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ندد مركز حقوقي فلسطيني أمس الجمعة بانتهاكات "إسرائيل" الجسيمة بحق مدنيين في قطاع غزة خلال فعاليات مسيرات العودة الكبرى، معتبرا أنها ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب.

وقال مركز الميزان انه على مدار ثمانية أيام حتى مساء الجمعة استشهد 29 فلسطينياً وأصاب الآلاف في غزة بالرصاص والاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وبين مركز الميزان لحقوق الإنسان (غير حكومي) في بيان إن ما ارتكبته قوات الاحتلال بحق المدنيين انتهاكات جسيمة ترتقي لمستوى جرائم الحرب، وأضاف "نستنكر استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة والمميتة بحق المدنيين الفلسطينيين المحميين بموجب قواعد القانون الدولي".

 

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