ليبرمان يهدد بارتكاب مجزرة جديدة على حدود قطاع غزة

هدد وزير الجيش الإسرائيلي افيغدور ليبرمان، بارتكاب مجزرة جديدة على حدود قطاع غزة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قتلت خلال الأيام الأربعة الماضية، 17 مواطنا، وأصابت أكثر من ألف آخرين، خلال قمعها المسيرات الشعبية السلمية، التي خرجت الجمعة الماضية، لإحياء الذكرى الـ42 ليوم الأرض على حدود غزة.

وقال ليبرمان خلال جولة له اليوم الثلاثاء في بلدات جنوب إسرائيل قرب قطاع غزة: "وضعنا قواعد أساسية واضحة ولا نعتزم تغييرها. كل من يقترب من الحدود يعرض حياته للخطر".

واستشهد، مساء اليوم، الشاب أحمد عمر عرفة (25 عاماً)، برصاص قوات الاحتلال، خلال مواجهات وقعت شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وكانت سلطات الاحتلال، أعلنت الاثنين، أنها ستبقي على أوامر اطلاق النار على المتظاهرين على حدود غزة، رغم الانتقادات الأممية للعدوان الدموي على المدنيين الجمعة الماضية.

كما رفضت إسرائيل، الاحد المنصرم، الدعوات الدولية لإجراء تحقيق مستقل، في المواجهات التي دارت على حدود قطاع غزة.