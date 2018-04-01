ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

10 Menu
  1. الرئيسية
  2. اسرائيليات
  3. عرض الخبر

رافضاً تسليمهم

الاحتلال يعترف باحتجاز جثماني شهيدين ارتقيا خلال مسيرة العودة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:39 - 01 ابريل 2018
مسيرة العودة مسيرة العودة
مشاركة

اعترفت قوات الاحتلال باحتجاز جثماني شهيدين فلسطينيين ارتقيا خلال اعتداء جنود الاحتلال على مسيرات العودة السلمية يوم الجمعة في غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" أن الجيش يحتجز جثمان الشهيد مصعب سلول 23 عاما، مؤكدةً أنه لن يتم تسليمه قبل الافراج عن الجنود الأسرى في غزة.

ونقلت فيما بعد القناة العبرية العاشرة اعتراف جيش الاحتلال باحتجاز جثماني شهيدين وهما مصعب سلول ومحمد ربايعة، إلى جانب جثامين 24 شهيد آخرين استشهدوا سابقا في غزة وعلى السياج الفاصل .

ويشار إلى أن 16 مواطناً استشهدوا باعتداء الاحتلال على مسيرات العودة السلمية في غزة قرب السياج الفاصل يوم الجمعة الماضية.

متعلقات