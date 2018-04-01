الاحتلال يعترف باحتجاز جثماني شهيدين ارتقيا خلال مسيرة العودة

اعترفت قوات الاحتلال باحتجاز جثماني شهيدين فلسطينيين ارتقيا خلال اعتداء جنود الاحتلال على مسيرات العودة السلمية يوم الجمعة في غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" أن الجيش يحتجز جثمان الشهيد مصعب سلول 23 عاما، مؤكدةً أنه لن يتم تسليمه قبل الافراج عن الجنود الأسرى في غزة.

ونقلت فيما بعد القناة العبرية العاشرة اعتراف جيش الاحتلال باحتجاز جثماني شهيدين وهما مصعب سلول ومحمد ربايعة، إلى جانب جثامين 24 شهيد آخرين استشهدوا سابقا في غزة وعلى السياج الفاصل .

ويشار إلى أن 16 مواطناً استشهدوا باعتداء الاحتلال على مسيرات العودة السلمية في غزة قرب السياج الفاصل يوم الجمعة الماضية.