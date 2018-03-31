الاحتلال يصدر بياناً للتهرب من لجنة التحقيق بشأن قتل المتظاهرين بغزة

في اعقاب المطالبات الدولية لتشكيل لجنة تحقيق دولية في قتل جنود الاحتلال فلسطينيين ابرياء في مسيرة العودة امس الجمعة على حدود قطاع غزة، اصدرت وزارة خارجية الاحتلال بيانا لتبرر قتل أبرياء خلال المسيرة.

و زعمت خارجية الاحتلال في بيانها:" أن السياج الفاصل الذي يفصل بين اسرائيل وقطاع غزة هو سياج يفصل بين دولة ذات سيادة وبين منظمة ارهابية، وهذا السياج يحمي الاسرائيليين الذين يحاول مسلحون من قطاع غزة قتلهم".

و ادعى بيان الاحتلال أن جيش الاحتلال يحمي "حدود اسرائيل"، و أنه استخدم القوة انطلاقا من مبدأ الدفاع عن النفس، خلافا لحماس التي تريد منذ سنين المساس بـ "اسرائيل"، حسب تعبير البيان.

و قال البيان: " أن من يرى ان المتظاهرين على حدود غزة قدموا ليعبروا عن حرية رأيهم فهو أعمى".