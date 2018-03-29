"عريس فلسطين" في خيام العودة

على وقع أنغام الدحية الفلسطينية، والأهازيج الشعبية، والعلم الفلسطيني، تحولت إحدى خيام العودة المنصوبة بالقرب من السياج الفاصل شرق جباليا إلى مكان للفرح والسرور، بعد أن اختار مواطن فلسطيني من شمال غزة الانطلاق بحفل زفافه من خيام العودة، التي ترمز لتمسك الفلسطينيين بأراضيهم المحتلة.

العريس الفلسطيني الذي شاركه مئات الفلسطينيين المتواجدين في خيام العودة الفرحة، عبَّر عن فرحته الغامرة وهو يجسّد حق العودة في زفافه.

هذه اللوحة الجميلة من أمام خيمة مسيرة العودة اكتملت برفع علم دولة الجزائر جنباً إلى جانب العلم الفلسطيني، والذي يبرز العلاقات الفلسطينية الجزائرية الدالة على مكانة الجزائريين في قلوب الفلسطينيين، خاصة باعتراف الجزائر بفلسطين ورفضها الاعتراف بـ"إسرائيل"، ودعهما الكامل للقضية الفلسطينية.

ويستعد الفلسطينيون في قطاع غزة لإحياء مسيرة العودة شرق قطاع غزة يوم غد الجمعة بعد نصبهم الخيام على طول الشريط الحدودي، وفي الوقت ذاته تخشى سلطات الاحتلال من تفجر الأوضاع في فلسطين، مع انطلاق مسيرة العودة من قطاع غزة باتجاه الأراضي المحتلة عام 48، حيث قرر جيش الاحتلال نشر عدة كتائب وعشرات القناصة بهدف منع المحتجين الفلسطينيين من اختراق السياج الأمني.















