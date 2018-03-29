الطائرات الورقية تحمل قلوب الفلسطينيين إلى أرضهم

السماء ملك لنا كما الأرض المحتلة، هكذا عبّر المشاركون في فعالية الطائرات الورقية على الحدود الشرقية لمدينة غزة، التي تأتي ضمن الاستعدادات لمسيرة العودة الكبرى في الثلاثين من الشهر الجاري.

مشاركة كبيرة وفاعلة من النشطاء والإعلاميين والأطفال في الفعالية التي دعت لها الهيئة الوطنية لكسر الحصار، أطلقوا خلالها الطائرات الورقية التي حملت ألوان علم فلسطين.

القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل قال: "إن الشعب الفلسطيني اليوم، يهب بكل شرائحهُ كبارًا وصغارًا، نساء ورجالاً، بتوجه نحو فلسطين المحتلة، الذي احتلها الكيان الإسرائيلي قبل (70عامًا)، ومازال باحتلالها يواصل سياسته الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني".

وأضاف القيادي المدلل في حديثه لـ"فلسطين اليوم الإخبارية": "يجب على العالم كله، أن يقف أمام حقيقةً واحدة، أنَّ الشعب الفلسطيني يريد أن يعود لأرضه التي سُلبت منه بالقوة، لتنتهي مرحلة المآسي والعذابات التي يعشيها".

وأكدَّ أن مسيرة العودة الكبرى، هي مسيرة سلمية، خاضها الكثير من الشعوب المحتلة ضد هيمنة الاحتلال والاستكبار، وقد نجحوا في ذلك، مطالبًا تحقيق القرار الأممي (194) والذي يقر بأحقية العودة للشعب الفلسطيني لأراضيه التي هُجر منها قسرًا.

من جانبه قال الإعلامي خالد صافي إن الشباب يحاولون إرسال رسالة للاحتلال الصهيوني، أنهم متمسكين بالأرض وبالثوابت التي تنص على عودة اللاجئين لأرضهم، التي سلبت منهم بالقوة، بطريقة سلمية، عبر تحليق الطائرات الورقية التي تحمل ألوان علم فلسطين.

وشدد صافي في حديثه لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، على أنَّ المظاهرات السلمية وسيلة جديدة من وسائل الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، مضيفاً: "سنحاول عبرها إيصال رسالتنا لكل العالم الحُر، لدعم آمال وأحلام الشعب الفلسطيني المضطهد".

وعن إطلاق النار من قبل أبراج الاحتلال، قال: الاحتلال عبر إطلاقه العشوائي للنيران، يؤكد لنا مدى ضعفه في مواجهة مسيرات العودة الكبرى، التي يحاول الفلسطيني من خلالها أن يواجه مؤامرات التصفية للقضية الفلسطينية.























