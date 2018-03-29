طواقم "فلسطين اليوم" في الميدان لتغطية فعاليات مسيرة العودة لحظة بلحظة

بلا كلل ولا ملل، كخلية نحلٍ يعمل طاقم وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على مدار الأيام السابقة لبناء استراتيجية متكاملة لتغطية فعاليات يوم الأرض ومسيرة النكبة (مسيرة العودة الكبرى).

وأنهت الوكالة استعداداتها للتغطية على الحدود الشرقية بالقرب من السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة، من خلال تجهيز طواقمها التي ستنقل صورة الميدان لحظة بلحظة، إضافة لخلايا المتابعة في مكتب الوكالة.

وقال رئيس تحرير وكالة فلسطين اليوم الإخبارية الصحفي صالح المصري، إن إدارة الوكالة شكلت خلية أزمة لمتابعة التغطية الإعلامية لمسيرات العودة الكبرى المقرر انطلاقها في الثلاثين من الشهر الجاري.

وأكد المصري أنه تم إلغاء الدوام الرسمي وإطلاق جدول طوارئ لكافة العاملين في الوكالة، مبيناً أن الوكالة خصصت أغلب الأخبار والتقارير على واجهتها الرئيسية لمتابعة فعاليات واستعدادات مسيرة العودة ضمن ملف خاص أفردته لهذا الأمر.

وأوضح أنه تم تشكيل 4 فرق عمل متعددة لمتابعة وتغطية المسيرات في مختلف مناطق القطاع بالصوت والصورة مقسمة على الشكل التالي:

- فريق لمتابعة صفحة الـ "فيسبوك" وصفحة "تويتر" لتغطية البث المباشر للأحداث

- فريق لنشر الاخبار والقصص الإنسانية والإخبارية المتعلقة بمسيرة العودة

- فريق خاص بتجهيز فيديوهات اللقاءات الاخبارية التي سيجريها فريق العمل

- فريق خاص بصناعة الفيديوهات بتنقية الانفواغرافيك ونشرها على واجهة الموقع في زاوية PAL+.

ولفت إلى وكالة فلسطين اليوم استعانت بعدد من الصحفيين والمصورين المحترفين لمساعدتها في تغطية كافة مناطق التخييم المنتشرة في قطاع غزة، مضيفاً تم الاستعانة كذلك بفريق من 10 إعلاميين تدربوا داخل أقسام الوكالة على مدار السنوات الماضية.

وفي سياق متصل نوَّه المصري إلى أن الوكالة شكّلت فريقاً من المصورين المحترفين الذين سينتشرون في كافة المدن الفلسطينية لتصوير كافة الأحداث، حيث تم توزيعهم على مناطق التخييم على الحدود.

ووفرت وكالة فلسطين اليوم الإخبارية لجميع أفراد الطاقم المشارك في التغطية الإمكانيات الصحفية اللازمة من سترات صحفية خاصة تحمل شعار الوكالة، وبطاقات تعريفية ممغنطة لتسهيل عملهم في الميدان، إضافة إلى توفير عدد من الشرائح المزودة بتقنية الـ4G التي تسهل خدمة البث المباشر من المناطق الحدودية.















