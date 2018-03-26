السفير دبور يلتقي نائب الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي

التقى سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية اشرف دبور ، في مقر السفارة، نائب الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد نخالة يرافقه ممثل الحركة في لبنان الاستاذ احسان عطايا.

وجرى خلال اللقاء بحث الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة والاعتداءات والاجراءت الاسرائيلية المستمرة ضد ابناء شعبنا ومقدساته الاسلامية والمسيحية وبخاصة في مدينة القدس المحتلة.

وتم التأكيد على ضرورة توحيد الموقف الوطني الفلسطيني في مواجهة التحديات والمخاطر المحدقة بقضيتنا الفلسطينية والممارسات والقرارات الامريكية الجائرة والمخالفة لكافة القوانين والقرارات الدولية التي تكفل الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير لشعبنا الفلسطيني