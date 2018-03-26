ضابط "اسرائلي": المواجهة العسكرية مع غزة مسألة وقت

تطرق قائد هيئة ركن الذراع البري بجيش الاحتلال والقائد السابق لما تسمى بــ "فرقة غزة"، إيتاي فيروف خلال كلمته أمام خريجين من المدرسة العسكرية التحضيرية "يونتان" في كيبوتس علوميم المحاذي للحدود مع قطاع غزةـ الأوضاع الميدانية في القطاع.

ووفقا لموقع يديعوت، استطلع فيروف أمام الطلبة الخريجين صورة الوضع داخل قطاع غزة، موضحا بأن كل يوم يمضي يقربنا أكثر وأكثر للمواجهة العسكرية المقبلة مع غزة، حيث إنها مجرد مسألة وقت.

وأضاف فيروف قائلا "لقد دفعنا ثمنا باهظا في حرب 2014 على غزة، ولا يتعين عليك أن تكون مختصا في علم الاستخبارات لكي تتنبأ بأن هذه الحقول ستشهد يوما ما حشود الدبابات وجنود المشاة في إطار مواجهة عسكرية ضد حماس في غزة".