ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

10 Menu
  1. الرئيسية
  2. اسرائيليات
  3. عرض الخبر
الاتصالات

الاحتلال حطم الرقم القياسي في بناء المستوطنات عام 2017

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:54 - 26 مارس 2018
مستوطنات إسرائيلية في الضفة المحتلة مستوطنات إسرائيلية في الضفة المحتلة
مشاركة

أظهر تقرير نشرته منظمة إسرائيلية صباح اليوم الاثنين عن تحطيم العام 2017 الرقم القياسي في أعمال البناء في المستوطنات الإسرائيلية وبخاصة المعزولة منها.

وذكرت تقرير لمنظمة "السلام الآن" الإسرائيلية أن العام 2017 شهد تكثيفاً للبناء في المستوطنات المعزولة والذي شكل 78% من مجموع البناء.

وتبين أن العام الماضي حطم الرقم القياسي في أعمال البدء بالبناء في المستوطنات حيث جرى البدء ببناء 3154 وحدة استيطانية.

في حين، تقرر خلال العام الماضي البدء ببناء 6742 آلاف وحدة استيطانية في 59 مستوطنة وذلك بزيادة تصل إلى 17% مقارنة عن العام الـ2016 الذي سبقه.

 

متعلقات