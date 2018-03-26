الاحتلال حطم الرقم القياسي في بناء المستوطنات عام 2017

أظهر تقرير نشرته منظمة إسرائيلية صباح اليوم الاثنين عن تحطيم العام 2017 الرقم القياسي في أعمال البناء في المستوطنات الإسرائيلية وبخاصة المعزولة منها.

وذكرت تقرير لمنظمة "السلام الآن" الإسرائيلية أن العام 2017 شهد تكثيفاً للبناء في المستوطنات المعزولة والذي شكل 78% من مجموع البناء.

وتبين أن العام الماضي حطم الرقم القياسي في أعمال البدء بالبناء في المستوطنات حيث جرى البدء ببناء 3154 وحدة استيطانية.

في حين، تقرر خلال العام الماضي البدء ببناء 6742 آلاف وحدة استيطانية في 59 مستوطنة وذلك بزيادة تصل إلى 17% مقارنة عن العام الـ2016 الذي سبقه.