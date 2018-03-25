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استهداف نقطة رصد بغزة بعد زعم الاحتلال سقوط صاروخ بعسقلان

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 22:53 - 25 مارس 2018
صواريخ المقاومة الفلسطينية صواريخ المقاومة الفلسطينية
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زعمت مصادر عبرية مساء اليوم الأحد أن صاروخاً أطلق من قطاع غزة سقط في مدينة عسقلان.

و كانت صفارات الإنذار دوت في عسقلان و شعار هنيغف و مستوطنات محيط غزة، كما اعترضت القبة الحديدية قذيفتين على الأقل، وفقاً لصحيفة يديعوت أحرونوت.

من جهتها، ذكرت وزارة الداخلية في غزة أن أصوات الانفجارات وإطلاق النار التي سمعت في منطقة شمال قطاع غزة هذه الليلة، ناجمة عن مناورات لفصائل المقاومة.

وفي وقت لاحق، أطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف صوب أراضي المواطنين شمال قطاع غزة. كما استهدفت نقطة رصد للمقاومة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

 

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