موقع DW: ترامب يطارد مال السعودية حتى آخر هللة

نشر موقع DW الألماني تقريرا حول سعي الرئيس الأمريكي للحصول على أكبر قدر ممكن من المال السعودي على شكل صفقات أسلحة واستثمارات، لافتا إلى ما صرح به ترامب علنا خلال زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المستمرة إلى واشنطن والتي قال فيها إن "السعودية ثرية جدا وستعطينا جزءا من هذا المال ..".

وقال الموقع إن ترامب "يطارد" المال السعودي مقابل تسليح المملكة وتثبيت سلطة أصغر ولاة العهد سنا وأكثرهم نفوذا. وتساءل الموقع: "كيف يستطيع ولي العهد الشاب التوفيق بين متطلبات تنويع الاقتصاد وإرضاء العم سام لتثبيت دعائم حكمه؟".

وأضاف DW أن "رؤية 2030" التي أطلقها ابن سلمان ستثير الكثير من الجدل والشك والريبة مستقبلا، لأن مصادر التمويل لمشاريعها لا تبدو مضمونة. مضيفا أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي يخشى حتى الآن من الاستثمار في السعودية بعد مصادرة أموال ناتجة عن صفقات فساد قام بها مسؤولون وأمراء ورجال أعمال كانوا من أركان النظام السياسي والاقتصادي على مدى عقود.

ولفت الموقع إلى أن الصفقات التي تم التوقيع عليها مع الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى في معظمها صفقات تجارية ذات طابع عسكري لا تخلق فرص عمل كثيرة في السعودية التي يعاني شبابها من بطالة متفشية، مضيفا أن هذه الصفقات ليست مهمتها تحديث الاقتصاد السعودي وجعله أكثر تنوعا.