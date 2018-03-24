ما قصة الدكتور الأردني الذي توفي أثناء إنعاشه قلب مريض؟

توفي الطبيب الأردني "اسماعيل البس" أخصائي باطني البالغ من العمر ٤٢ عاماً من منطقة "الفالوجة"، حيثُ كان يسرع لإنقاذ حياة مريض مصاب بنوبة قلبية، ويحاول أن ينعش قلبه من أجل أن يعيده للحياة من جديد.

وقالت وسائل إعلام أردنية أمس الجمعة، إنّه لحظات سريعة مرت كان الدكتور ولم يكن يعلم بأنه بحاجة إلى عملية انعاش لقلبه مثل المريض الذي يسارع بكل قوته وجهده مع كادر الطبي والتمريضي بإنعاش حياته.

وأضافت، لحظات مرت كلمح البصر على الكادر الطبي والتمريضي وهم يرون الطبيب يسقط امامهم مغشياً عليه، فاصبحوا في حيرةً من أمرهم من ينقذون وتتسارع دقات الساعة ليتم إكمال إنعاش المريض، وفِي نفس الأثناء تم عمل تخطيط قلب للطبيب اذ تبين أنه يعاني من نوبة قلبية حادة، وبحاجة الى عملية قسطرة قلبية طارئة وهي غير متوفرة في كل مستشفيات الصحة عدا مستشفى الامير حمزة.

وأشارت إلى، أنّه تم نقل الطبيب للمركز العربي ولَم يسعفه الوقت فانتقل الى رحمة الله تعالى، فـ عاش المريض وتوفي الطبيب تاركا خلفه اطفاله الصغار الذين لم يودعهم على أمل ان ينهي مناوبته ويعود لهم.