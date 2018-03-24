مسؤول دولي: الأسرة الدولية ستنقذ قطاع غزة من الانهيار مع أو بدون عباس

قال مسؤول دولي "إن الأسرة الدولية ستتنقذ قطاع غزة من الانهيار مع أو بدون رئيس السلطة محمود عباس، وذلك بعد تهديد الأخير بعقوبات جديدة على القطاع.

جاءت أقوال المسؤول الدولي لصحيفة "إيلاف" السعودة بعد الإعلان عن نية رئيس السلطة زيادة العقوبات والإجراءات على "حماس" في غزة بسبب الجمود الحاصل حاليا في المصالحة وبسبب ما حدث مع رئيس الوزراء رامي الحمد الله في غزة قبل أسبوعين.

ولفت المسؤول أن الأسرة الدولية أبلغت رئيس السلطة أنها ستعمل على إنقاذ غزة من الانهيار معه وبدونه وبدأت لجنة دولية خاصة بوضع الشروط والآليات لتحويل الأموال والمساعدات الطارئة والسريعة لقطاع غزة بالتعاون مع أطراف عدة منها مصر واسرائيل وقطر والامارات المتحدة.

وكان عدد من الممثلين عن الأسرة الدولية اجتمعوا في بروكسل مؤخراً وتقرر العمل بكل الطرق ومع جميع الجهات المعنية من أجل إنقاذ غزة من الانهيار.

وعلمت المجلة السعودية أن الرئاسة الفلسطينية تنوي تجميد حسابات لشخصيات غزية مقربة من "حماس" ومصادرة أموالها كما تنوي منع رجال الأعمال من غزة الخروج إلى الضفة الغربية وتقليص دفع مستحقات الكهرباء ووقف دفع رواتب الموظفين وأفراد الأمن والشرطة التي عينتهم "حماس" بالإضافة إلى تقليص الدعم للمستشفيات والمؤسسات الصحية في القطاع ووقف الدعم للشؤون الاجتماعية وقطع 120 ميجا واط من الكهرباء عن غزة ووقف دفع مستحقات المياه بحجة أن "حماس" تدير هذه المؤسسات وتستثمر الأموال المخصصة لها لأغراض الحركة الداخلية، عملياً وبموجب هذه القائمة من العقوبات والتقليصات فإن انهيار غزة من كل النواحي سيكون حتمياً وسريعاً، على حد قول المسؤول الدولي.