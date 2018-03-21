مكافأة مالية لمن يدل بمعلومات عن المتهم في تفجير موكب الحمدالله

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة عن صرف مكافأة مالية قدرها 5000 دولار لمن يدلي بأي معلومات تفيد بإلقاء القبض على المتهم الرئيس في قضية تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله الثلاثاء الماضي.

وكشفت وزارة الداخلية أنها وفي إطار تحقيقاتها حول تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله ومدير جهاز المخابرات ماجد فرج، تمكنت من التعرف على المتهم الرئيس في القضية، وهو (أ.خ)، وتعمل الأجهزة الأمنية على تعقب آثاره وإلقاء القبض عليه.

وحذرت الوزارة أي مواطن من التستر على المطلوب أو مساعدته، حيث سيعرض نفسه لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.