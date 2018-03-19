تصريحات مثيرة لابن سلمان حول ارتداء النساء للعباءة وغطاء الرأس

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إنه لا توجد نصوص شرعية تفرض على النساء ارتداء العباءة وغطاء الرأس الأسود.

وتوعد ابن سلمان في حوار تلفزيوني مع شبكة سي بي أس الأمريكية، باجتثاث عناصر الإخوان المسلمين من مدراس المملكة في وقت قصير .

وأشار أنه يؤمن بفكرة حقوق الإنسان لكن معاييرها لدى السعودية تختلف عن الأمريكية.

وتابع إنه إذا عاش لخمسين عاما فالمتوقع أن يحكم البلاد، وأضاف "ولن يُوقفني شيء إلا الموت"، وتعهد بأن تطور بلاده قنبلة نووية إذا فعلت إيران ذلك.

وكشف أنه تم جمع أكثر من 100 مليار دولار من أمراء ورجال أعمال اعتقلوا في فندق ريتز كارلتون قبل أشهر، مستدركا "لكن الهدف لم يكن جمع المال بل معاقبة الفاسدين".

من جهة أخرى، اتهم ولي العهد السعودي إيران باستخدام أراضي اليمن لإطلاق صواريخ على العاصمة السعودية الرياض، مشددا على أنه "لو طورت إيران قنبلة نووية فسنحذو حذوها في أسرع وقت".

وأضاف ابن سلمان أن "إيران ليست منافسة لنا، فجيشها ليس ضمن أكبر 5 جيوش بالعالم الإسلامي، كما أن اقتصادنا أكبر من اقتصادها". وأعرب عن أمله أن "تتوقف المليشيات في اليمن عن استخدام الجانب الإنساني لاستعطاف العالم"، على حد قوله.