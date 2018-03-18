لجنة الانتخابات الروسية: أحبطنا هجمات إلكترونية على موقعنا من 15 دولة

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات الروسية، اليوم الأحد، إحباطها هجمات على موقعها الإلكتروني قالت إنها صدرت من 15 دولة.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن رئيسة اللجنة الوطنية للانتخابات في روسيا، إيلا بامفيلوفا، قولها: "تعرّض موقع اللجنة على الانترنت، اليوم، لهجمات إلكترونية صادرة من 15 دولة".

وأضافت بامفيلوفا في تصريح للصحفيين: "أحبطنا الهجوم الإلكتروني صباح اليوم، وواجهنا عبارات "رفض الخدمة" على أجهزتنا".

ولفتت إلى أن "ذروة الهجوم كانت في الساعة 2:20 بتوقيت موسكو، وتم رصد الهجمات من 15 دولة"، دون تحديدها.

ويدلي الناخبون الروس، اليوم الأحد، بأصواتهم في مراكز الاقتراع في جميع أنحاء روسيا، لاختيار رئيس للبلاد، لولاية مدتها 6 سنوات.

وأدلى الرئيس فلاديمير بوتين بصوته في المركز الموجود بأكاديمية العلوم العسكرية في موسكو، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.