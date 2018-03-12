نيبال: مقتل 19 شخصا في تحطم طائرة في كاتماندو

قالت الشرطة النيبالية إن طائرة كانت متوجهة إلى منطقة إفرست قد سقطت وتحطمت في العاصمة كاتماندو، ما اسفر عن مقتل 19 شخصا كانوا على متنها.

واوضحت الشرطة أن الطائرة العائدة لشركة "سيتا اير" قد سقطت بعد دقائق من إقلاعها جنوب غربي المدينة.

واشارت الى أن 16 راكبا كانوا على متن الطائرة، الى جانب طاقمها المؤلف من 3 اشخاص. وافادت تقارير أن 12 من ركابها على الاقل هم من جنسيات اجنبية.

وكانت الطائرة متوجهة الى لوكلا مركز الرحلات الى منطقة إفرست الجبلية.

وقالت متحدثة باسم الخارجية البريطانية "ندرك أن مواطنين بريطانيين قد يكونون في الطائرة، ونسعى بقوة للتأكد مما حدث".

واضافت "ان سفارتنا في كاتماندو تبحث مع شركة الطيران والسلطات المحلية للتأكد مما إذا كان هناك بريطانيون في الحادث".

وقال بينود سينغ المتحدث باسم الشرطة النيبالية لوكالة فرانس برس "يبدو ان الطيارين كانوا يحاولون الهبوط بالطائرة بأمان على ضفة النهر، ولكن للاسف شبت النيران في الطائرة".

ولم يعرف بعد سبب تحطم الطائرة، إذ قيل أن الظروف الجوية لم تكن سيئة لحظة سقوطها.

وتعد حوادث الطيران التي تشمل طائرات صغيرة أمرا متكرر الحدوث في مناطق النيبال الجبلية.

ففي مايو /ايار الماضي قتل 15 شخصا في تحطم طائرة كانت تحاول الهبوط في مطار شمالي البلاد.