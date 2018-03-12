روسيا تختبر صاروخاً أسرع من الصوت

أعلنت روسيا امس(الأحد)، أنها أطلقت بنجاح صاروخاً أسرع من الصوت اعتبره الرئيس الروسي فلاديمر بوتين «سلاحاً مثالياً» عندما كشف النقاب عن مجموعة جديدة من أسلحة الجيل الجديد في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأطلق الصاروخ «كينجال» (الخنجر) العالي الدقة بواسطة مقاتلة «ميغ 31» الأسرع من الصوت أقلعت من قاعدة عسكرية في جنوب غربي روسيا، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وأضافت الوزارة أن «الإطلاق تم وفق ما كان مخططاً له، وأصاب الصاروخ الأسرع من الصوت هدفه».

ونشرت الوزارة تسجيل فيديو يظهر طيارين يستعدان للطيران، ثم يركضان باتجاه مقاتلة تحمل في أسفلها صاروخاً ضخماً.

والفيديو المثير للحماسة والذي يتضمن موسيقى وطنية يظهر صاروخاً ينفصل عن المقاتلة ويخترق السماء الداكنة مخلفاً وراءه شهباً نارياً.

وصاروخ «كينجال» هو من ضمن مجموعة أسلحة جديدة كشف عنها النقاب الرئيس الروسي في خطابه عن «حالة الاتحاد» في وقت سابق من أذار (مارس) الجاري.

وتشهد روسيا في 18 أذار الجاري انتخابات رئاسية من شبه المؤكد أن يفوز فيها بوتين.

وقال بوتين ان سرعة الصاروخ تفوق بعشرة أضعاف سرعة الصوت وهو قادر على تخطي أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف انه تم نشر الصاروخ في جنوب روسيا في الأول من كانون الاول (ديسمبر) الماضي.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتر روغوزين على «فايسبوك» انه جرى العمل على تطوير مقاتلة «ميغ 31» الفريدة الاسرع من الصوت التي ستحمل الصاروخ.

ونفذت الطائرة منذ بدء العام أكثر من 250 طلعة جوية من اجل اتقان عمل الانظمة الصاروخية، بحسب ما اعلنت وزارة الدفاع.