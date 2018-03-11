تحطم طائرة تركية خاصة في إيران بعد اقلاعها من الامارات

أعلنت السلطات الإيرانية، مساء اليوم الأحد، تحطم طائرة خاصة تركية قرب مدينة شهركرد في جنوب غربي إيران.

وذكرت قناة "العالم" الإيرانية أن الطائرة كانت في طريقها من إمارة الشارقة الإماراتية إلى مدينة اسطنبول التركية، واصطدمت بجبل في منطقه أردل ناقان في محافظة جهارمحال وبختياري الإيرانية.

ونقلت القناة عن المتحدث باسم منظمة الطيران الإيرانية أن الطائرة كانت في رحلة خاصة وتقل 11 شخصا، وهي من طراز بومبارد سي 160.

واعلن الهلال الأحمر الايراني إرسال 7 فرق انقاذ للمكان الذي تحطمت فيه الطائرة.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا جراء الحادث حتى اللحظة.