احتدام الأزمة داخل أروقة حكومة نتنياهو

فشلت أحزاب الائتلاف الحاكم في "إسرائيل" اليوم الأحد، عقد لقاء لها في ظل غياب أفيغدور ليبرمان؛ رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير الجيش، ويعكوف ليتسمان؛ نائب وزير الصحة (حزب يهدوت هاتوراه) الديني الحريدي.

وأشارت مصادر إعلامية عبرية، إلى أن ليبرمان وليتسمان لم يحضرا اللقاء الذي دعا له رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بسبب قانون التجنيد، ما أدى لانتهاء الاجتماع بعد دقائق.

واعتبر الإعلام العبري ومحللون، أن ذلك قد يُساهم في تصعيد الأزمة الائتلافية داخل أروقة حكومة "تل أبيب"، والتي تعصف بالائتلاف الحكومي في الدولة العبرية وتهدد استقراره.

وكان نتنياهو قد دعا لاجتماع مع رؤساء أحزاب الائتلاف في مسعى لحلحة الأزمة الناتجة عن قانون التجنيد الذي تعارضه الأحزاب الدينية اليهودية، كونه يلزم طلاب المعاهد الدينية اليهودية بالخدمة في الجيش.

وتهدد أزمة التجنيد بحل الحكومة الإسرائيلية والتوجه إلى انتخابات مبكرة، في ظل تصريحات نفتالي بينيت؛ وزير التعليم ورئيس حزب البيت اليهود صباح اليوم، والذي انتقد بشكل "لاذع" بنيامين نتنياهو.

وقالت مصادر في حزب الليكود الحاكم، للإذاعة العبرية، إنه لم يتم التوصل إلى صيغة متفق عليها بين الأحزاب اليهودية المتدينة، وإن رؤساء الائتلاف الحكومي ينتظرون صدور هذه الصيغة بغية مواصلة المداولات بهدف حل الأزمة.

وأضافت المصادر (لم تكشفها الإذاعة العبرية)، أن نتنياهو تصرف وكأنه متفاجئ من عدم حضور ليبرمان الاجتماع، معتبرة أنه قرر تبكير موعد الانتخابات على ما يبدو.

ونوهت الإذاعة العبرية، إلى أنه يسود الاعتقاد في أوساط الائتلاف الحكومي أن احتمالات إجراء انتخابات مبكرة "قد تعززت". مبينة أن نتنياهو يعتقد أنه سينجح في تحقيق انتصار باهر في الانتخابات.

وكان بينيت، قد اتهم نتنياهو، بأنه "ينوي قيادة الدولة نحو انتخابات وكأنها لعبة". معلنًا أنه سيدرس إمكانية المنافسة على رئاسة الوزراء خلال الانتخابات القريبة، في حال اكتشف أن نتنياهو يقود الدولة نحو الانتخابات.

ورد حزب الليكود، بأن نتنياهو مشغول بحل الأزمة وتحقيق الاستقرار في الحكومة، بينما بينيت يسعى إلى إسقاط رئيس الوزراء وأنه منشغل في حملة انتخابات شخصية.

وأشارت الإذاعة، إلى أن نتنياهو يفضل إجراء الانتخابات في شهر حزيران/ يوليو، في حين أن فترة الولاية الحالية للكنيست ستنتهي في نهاية 2019.

ووفقا للقانون الأساسي للكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، يمكن تحديد موعد الانتخابات، بعد ثلاثة أشهر من حل الكنيست، ويمكن تمديدها إلى خمسة أشهر، أي حتى آب/ أغسطس.

ووفقًا لقانون الكنيست، فإن التوجه إلى انتخابات مبكرة سيؤدي على الأرجح إلى تأجيل قرار النائب العام بشأن توجيه لوائح اتهام ضد نتنياهو إلى ما بعد الانتخابات.