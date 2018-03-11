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نتنياهو: الحكومة ستبقى حتى نوفمبر 2019

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:22 - 11 مارس 2018
بنيامين نتنياهو بنيامين نتنياهو
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قال رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو خلال جلسة كتلة حزب الليكود  " نحن نعمل على استقرار الحكومة حتى تنهي ولايتها حتى نهاية نوفمبر 2019  ومن اجل بقاء الائتلاف الحكومي لهذا الموعد  فعلي جميع الاحزاب ان تقرر الذهاب معا  وقدما .

 واستبعد نتنياهو وفقا لموقع واللاه نيوز حكومة بدون حزب "يسرائيل بيتنا"  فلا يعقل ان تكون حكومتي فقط ب61 مقعداً في الكنيست فسوف اواصل جهودي لحل الازمة.

وجاءت تصريحات نتنياهو رداً على تهديد وزير الحرب افيغدور ليبرمان والذي يرأس حزب "إسرائيل" بيتنا حيث يرفض ليبرمان التنازل بكل ما يتعلق بقانون التجنيد لليهود المتدينين .

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