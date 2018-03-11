نتنياهو: الحكومة ستبقى حتى نوفمبر 2019

قال رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو خلال جلسة كتلة حزب الليكود " نحن نعمل على استقرار الحكومة حتى تنهي ولايتها حتى نهاية نوفمبر 2019 ومن اجل بقاء الائتلاف الحكومي لهذا الموعد فعلي جميع الاحزاب ان تقرر الذهاب معا وقدما .

واستبعد نتنياهو وفقا لموقع واللاه نيوز حكومة بدون حزب "يسرائيل بيتنا" فلا يعقل ان تكون حكومتي فقط ب61 مقعداً في الكنيست فسوف اواصل جهودي لحل الازمة.

وجاءت تصريحات نتنياهو رداً على تهديد وزير الحرب افيغدور ليبرمان والذي يرأس حزب "إسرائيل" بيتنا حيث يرفض ليبرمان التنازل بكل ما يتعلق بقانون التجنيد لليهود المتدينين .