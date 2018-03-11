ليبرمان يهدد نتنياهو بحل الحكومة!

هدد وزير الحرب "الإسرائيلي" ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" افغدور ليبرمان، رئيس حكومته بنيامين نتنياهو بالانسحاب من الحكومة حال رضخ الأخير لمطالب المتدينين حول قانون تجنيد اليهود المتدينين.

ورفض ليبرمان وفقاً للقناة الثانية والعاشرة "الإسرائيليتين"، منح الأحزاب المتدينة أية شروط مصرا على أن يتم إقرار الميزانية العامة لعام 2019 لدولة الاحتلال دون زيادة.

وكانت الأحزاب المتدينة طالبت الحكومة "الإسرائيلية" بزيادة ميزانيتها للموافقة على قانون تجنيد اليهود المتدينين، مما دفع نتنياهو لإجراء مفاوضات بين ممثلين عن حزب الليكود والأحزاب المتدينة حيث انتهى الاجتماع مساء أمس السبت دون نتائج تذكر الأمر الذي أدى لتأجيل اجتماع اللجنة الوزارية لتشريع القوانين لحتى الاثنين القادم.

وذكرت وسائل إعلام الاحتلال أن نتنياهو عرض على المتدينين مقترحاً للموافقة على مطالبهم والمصادقة على زيادة ميزانيتها لعام 2019، مبينة أن المقترح هو استمرار الأحزاب المتدينة في الحكومة "الإسرائيلية" وعدم الانسحاب منها حتى الموعد الطبيعي للانتخابات المقبلة في نوفمبر 2019 وذلك في حال قُدمت لائحة اتهام ضد نتنياهو.

ومن المتوقع أن يلتقي نتنياهو، اليوم الأحد، برؤساء جميع أحزاب الحكومة لإجراء مزيد من المحادثات.

وبعث أعضاء الأحزاب في الحكومة، بخلاف "يسرائيل بتينو"، رسالة إلى نتنياهو، مفادها، أنه إذا ما قرر حل الحكومة والذهاب إلى الانتخابات، فلن يسمحوا بعقدها في حزيران يونيو، ولكن سيؤجلونها إلى شهر تشرين الأول، أكتوبر، علما بأن التقارير تؤكد أن نتنياهو إذا اضطر لحل الحكومة والذهاب إلى انتخابات مبكرة، سوف يسعى لإجرائها في أقرب وقت ممكن.

ويمثل ذلك تهديدًا لنتنياهو، الذي يعمل على تجنب عملية انتخابية طويلة الأمد، حتى يتمكن من المشاركة، كرئيس حكومة، بـ"احتفالات ما تُسمى باستقلال "إسرائيل" خلال نيسان أبريل المقبل، ونقل السفارة الأميركية للقدس، في أيار مايو المقبل، التي قد تسبق قرار المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بشأن تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في قضتي الفساد (الملف 1000 والملف 2000) بناء على توصيات الشرطة، من عدمه.