مقتل 32 شخصاً في تحطم طائرة روسية في سوريا

تحطمت طائرة نقل روسية في سوريا، وقتل في الحادث 32 من الركاب، وأفراد طاقمها المكون من ستة أشخاص، الذين يعتقد أنهم كانوا على متنها، بحسب ما ذكرته وزارة الدفاع الروسية.

وقد تحطمت الطائرة خلال هبوطها في قاعدة حميميم الجوية، قرب مدينة اللاذقية الساحلية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عن الوزارة.

وتقول روسيا إن الطائرة لم تتعرض لإطلاق نار، وتشير البيانات الأولية إلى أن سبب تحطمها ربما يكون حدوث خطأ تقني بها.

وبدأ التحقيق لمعرفة أسباب تحطم الطائرة.

وتعد حميميم القاعدة الأساسية التي تستخدمها روسيا في شن الغارات على الجماعات المسلحة في سوريا، وهي الغارات التي أدت إلى استعادة قوات الحكومة السورية السيطرة على كثير من الأراضي.