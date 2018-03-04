استراليا والصين تحذران من اندلاع حرب تجارية

حذرت استراليا، اليوم الأحد، من اندلاع حرب تجارية يمكن أن تؤدي الى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، جراء عاقبة تبادل الإجراءات الانتقامية.

فيما سعت الى ضمان إعفاء صناعة الصلب والألمنيوم الاسترالية من رسوم الاستيراد التي فرضها الرئيس الاميركي دونالد ترمب على هذه المواد.

وذكرت "فرانس برس"، أن كانبرا حاولت إقناع الولايات المتحدة باستبعاد استراليا من هذه الرسوم الثقيلة، مشيرة الى تفاهم تم التوصل إليه مع واشنطن خلال قمة العشرين العام الماضي.

كما برزت مخاوف على صعيد السوق المحلي من أن هذه الرسوم الأميركية قد تغرق الأسواق ببضائع رخيصة كانت مخصصة في الأصل للتصدير الى السوق الأميركي.

وقال وزير التجارة الاسترالي ستيف شوبو لقناة سكاي نيوز استراليا "لقد رأينا في اليومين السابقين ردودا من كندا والاتحاد الأوروبي، ورأينا الحكومة الأميركية تعود للحديث عن فرض رسوم على السيارات".