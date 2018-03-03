حكومة نتنياهو تلفظ أنفاسها الأخيرة

قالت القناة العبرية الثانية، إنه في ظل الأزمة حول مشروع قانون التجنيد لليهود المتدينين فالاعتقاد السائد الآن لدى أحزاب الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذهاب لانتخابات مبكرة في شهر يونيو المقبل".

وكان وزير المالية بحكومة الاحتلال "موشيه كحلون" هدد بحل الحكومة إن لم يتم إيجاد حل لقانون تجنيد المتدينين.

وأشارت القناة الثانية العبرية إلى أن كحلون هاتف رئيس الوزراء نتنياهو مساء أمس الجمعة، وطلب منه أن يتم المصادقة على ميزانية الحكومة لعام 2019 في الموعد المحدد بعد أسبوعين.

ووفقاً للقناة العبرية، فقد هدد كحلون نتنياهو بأنه في حالة عدم المصادقة على الميزانية سيضطر لحل الحكومة والذهاب للانتخابات.

وجاءت المكالمة بين كحلون ونتنياهو في أعقاب طلب الأحزاب المتدينة تأجيل التصويت على الميزانية حتى يتم حل أزمة قانون التجنيد لليهود المتدينين، الأمر الذي رفضه كحلون.

وفي أعقاب تهديد كحلون، سيضطر رؤساء الأحزاب المتدينة التوجه للحاخامات ليشرحوا لهم الأزمة في داخل الحكومة، وفي حالة رفض الحاخامات تهديد كحلون فحينها ستكون الحكومة "الإسرائيلية" أمام أزمة حقيقية.