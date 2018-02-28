فريق أمريكي يتوجه للقدس لترتيب إجراءات نقل السفارة

كشفت تقارير صحفية عبرية مساء الأربعاء، أن فريقًا أمريكياً مكلفاً بتنسيق عملية نقل السفارة الأمريكية من "تل أبيب" إلى القدس، سيصل إلى "إسرائيل" الأسبوع المقبل.

ووفقاً للتلفزيون العبري، فإن الفريق يتضمن، محامين وموظفين لوجستيين ودبلوماسيين ومهندسين وآخرين، الذي سيقومون بوضع الأساس لعملية انتقال البعثة الرئيسية للولايات المتحدة لدى الاحتلال إلى مبنى الشؤون القنصلية في جنوب القدس.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية كشفت الأسبوع الماضي أنها ستقوم بتعجيل موعد انتقال السفارة إلى منتصف شهر مايو، بالتزامن مع احتفال الاحتلال بعيده السبعين، من خلال تحويل مبنى القنصلية في القدس الواقع في حي أرنونا السكني إلى حل مؤقت.

ولم يصدر بعد تأكيد رسمي بشأن وصول الوفد الأمريكي، بحسب التلفزيون العبري.