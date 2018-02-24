قادة السعودية والإمارات وقطر يعتزمون زيارة ترامب والسبب!

يعتزم كبار قادة السعودية والإمارات وقطر زيارة الولايات المتحدة الامريكية في الشهرين المقبلين للالتقاء بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحل الخلاف بين دول الخليج.

وقال مسؤول أمريكي كبير لوكالة رويترز: "إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يعتزمون جميعا القيام بزيارة ترامب في مارس آذار وأبريل نيسان".

وأضاف المسؤول: "إن جدول الأعمال سيشمل عقد قمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تأمل واشنطن أن تعقد في وقت لاحق هذا العام، فضلا عن مناقشة جهود السلام في الشرق الأوسط وإيران".

كانت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر قطعوا العلاقات التجارية وروابط النقل مع قطر في يونيو حزيران متهمين إياها بدعم الإرهاب، فيما تنفي الدوحة هذه الاتهامات وتقول: "إن هذه الدول تريد تقييد سيادتها".

وتتطلع واشنطن إلى تمهيد الطريق لعقد قمة بحلول فصل الصيف.

وقال مسؤول أمريكي أخر: "نتطلع إلى حل الخلاف قبل القمة للسماح بتركيز أكبر على الشؤون الاستراتيجية الأخرى".