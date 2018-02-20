إيران تستدعى سفير السويد احتجاجا على تجنيس أكاديمي محكوم بالإعدام

استدعت الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، السفير السويدي لديها؛ احتجاجا على منح السويد جنسيتها للإيراني أحمد رضا جلالي، المحكوم عليه بالإعدام لإدانته بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.



وقال المتحدّث باسم الوزارة، بهرام قاسم، في بيان صدر اليوم، إنه تم "تقديم اعتراض شديد اللهجة" للسفير السويدي حول الموضوع.



وأشار إلى أن الجلالي اعترف بجريمته، معتبرا أن منحه الجنسية السويدية "أمر لا يمكن قبوله".



كما رأى قاسم في موقف الحكومة السويدية "تدخلا في شؤون إيران الداخلية".



والسبت الماضي، أعلنت الخارجية السويدية منح جلالي، المعتقل في سجن "إيفين" بطهران، الجنسية السويدية.



وأثناء زيارته لأسرته في طهران، في أبريل/نيسان 2016، اعتقلت السلطات الأكاديمي الإيراني أحمد رضا جلالي، الذي يعمل في معهد "كارولينسكا" في ستوكهولم بالسويد، بتهمة تقديم معلومات للموساد الإسرائيلي بشأن علماء إيرانيين متخصصين في الفيزياء النووية.



وأدين الجلالي، إثر ذلك، وصدر بحقه حكم بالإعدام.