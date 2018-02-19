ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. اسرائيليات
  3. عرض الخبر
الاتصالات

ليبرمان: سلاح الجو دمَّر نفقاً شرقي رفح الليلة الماضية

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 15:09 - 19 فبراير 2018
مشاركة

زعم وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن سلاح الجو الإسرائيلي دمر الليلة الماضية نفقاً في منطقة معبر كرم أبو سالم شرقي معبر رفح جنوب قطاع غزة.

وقال ليبرمان وفقاً لما نقله موقع صحيفة "معاريف" العبرية: "الجيش الجاهز لأي سيناريو محتمل، فقد واجهنا التحديات في الماضي، وعرفنا كيف نتعامل معها".

وكان 4 من جنود الاحتلال أصيبو مساء السبت الماضي، بانفجار عبوة ناسفة في دورية لقوات الهندسة "الإسرائيلية" شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي: "إن 4 جنود أصيبوا بينهم حالتان خطرتان في التفجير الذي وقع قرب السياج الفاصل للقطاع".

متعلقات