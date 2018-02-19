ليبرمان: سلاح الجو دمَّر نفقاً شرقي رفح الليلة الماضية

زعم وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن سلاح الجو الإسرائيلي دمر الليلة الماضية نفقاً في منطقة معبر كرم أبو سالم شرقي معبر رفح جنوب قطاع غزة.

وقال ليبرمان وفقاً لما نقله موقع صحيفة "معاريف" العبرية: "الجيش الجاهز لأي سيناريو محتمل، فقد واجهنا التحديات في الماضي، وعرفنا كيف نتعامل معها".

وكان 4 من جنود الاحتلال أصيبو مساء السبت الماضي، بانفجار عبوة ناسفة في دورية لقوات الهندسة "الإسرائيلية" شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي: "إن 4 جنود أصيبوا بينهم حالتان خطرتان في التفجير الذي وقع قرب السياج الفاصل للقطاع".