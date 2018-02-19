صباحاً:الاحتلال يستعين بـ"روبوت" لإزالة الاعلام الفلسطينية عن السياح مع غزة

شرعت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الاثنين , برفع جميع الاعلام الفلسطينية المتواجدة على السلك الشائك عند بركة السريج شرق خانيونس بواسطة "روبوت آلي".

وأفاد مراسلنا ان قوات الاحتلال قامت خلال تواجدها خلف "تبات" اي اكوام رملية للحماية بالتحكم في روبوت آلي" متخصص بالمتفجرات , وقام بإزلة جميع الاعلام , خشية من وجود قنابل اسفلها.

ويشار الى ان قوات الاحتلال باتت تخشى التعامل مع الاعلام الموجودة على السلك الفاصل , وخاصة بعد التفجير الذي وقع قبل يومين وادى لإصابة عدد من جنود الاحتلال بينهم إصابات خطيرة جراء وجود اللغم اسفل علم فلسطيني .