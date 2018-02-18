أغنى 10 أشخاص في العالم لعام 2018

نشر موقع "بلومبرغ" الأمريكي قائمة بأغنى 50 شخصا في العالم، معتمدة على ألايقل صافي الأصول عن 19,8 مليار دولار.

الموقع ذكر بأن ثروات أغنى سكان العالم زادت بمقدار تريليون دولار أمريكي في 2017، أي بأربعة أضعاف من ربح 2016، أي بزيادة وصلت الى 23% على مؤشر الموقع.

فبحسب ما جاء في حسابات "Bloomberg Billionaires Index" و التي رصدت قائمة بأسماء أغنى 50 شخصا في العالم، وتضمنت قائمة أغنى 10 شخصيات كل من

جيف بيزوس مؤسس شركة "Amazon.com" و الذي إحتل صدارة القائمة بقيمة صافية وصلت الى 121 مليار دولار أمريكي، وليأتي في المركز الثاني بيل غيتس

مؤسس شركة مايكروسوفت بقيمة صافية وصلت الى 91,1مليار دولار أمريكي، وليحتل صاحب شركة "Berkshire Hathaway" وارن بافت، المرتبة الثالثة بثروة وصلت الى 86,1 مليار دولار.

رابعا حل مارك زوكربيرغ مؤسس موقع "TheFacebook.com" بثروة صافية وصلت الى 74 مليار دولار أمريكي، وليحتل أمانسيو أورتيغا صاحب شركة "Inditex" المختصة بالأزياء المرتبة الرابعة بثروة

وصلت الى 71,3 مليار دولار أمريكي، سادسا جاء كارلوس سليم صاحب أكبر مشغل لشبكة الهواتف المحمولة في أمريكا الجنوبية"America Movil" بثروة وصلت الى 66,2 مليار دولار أمريكي.

و أحتل المرتبة السابعة برنار أرنو رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي لشركة "LVMH LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton" بثروة صافية وصلت الى 64,7 مليار دولار أمريكي.

ثامنا جاء لاري إليسون صاحب شركة " Oracle Corp"ثاني أكبر شركة متخصصة في صناعة البرمجيات بعد شركة مايكوسوفت، وبصافي أرباح وصل الى 55,1 مليار دولار أمريكي.

لاري بايج الرئيس التنفيذي لشركة "ألفابت" و التي تملك شركة "غوغل" حل في المرتبة التاسعة بصافي أرباح وصل الى 53,2 مليار دولار أمريكي.

وفي المرتبة العاشرة حل زميل بايج في الشركة ورئيس الشركة سيرغي برين بصافي أرباح وصل الى 51,9 مليار دولار أمريكي.

هذا وخلت قائمة الخمسين الأغنى في العالم من تواجد أي شخصية عربية بحسب بيانات الموقع.