نتنياهو: الإعلام يحاول الإيقاع بي وملف "4000" لن يفلح باصطيادي

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، "إن تحقيق الشرطة كاذب ويتم بضغوط من وسائل الإعلام، فحملة الصيد التي تقوم بها وسائل الإعلام ضدي مستمرة وبكل قوة جاءت بعدما لم يثبت علي شيء في قضيتي 1000 و 2000 و 3000، فهم يحاولون ايجاد ضغوط علي من خلال ملف 4000".

جاءت تصريحات نتنياهو رداً على استدعاء الشرطة "الإسرائيلية" لشخصيات بارزة في "إسرائيل" في إطار ملف (4000) واعتقال اثنين من المقربين نتنياهو وتحويلهم للتحقيق.

يشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية بدأت تحقيقاً سرياً في الملف (4000) المعروف باسم قضية "بيزك".

وبحسب الإعلام العبري فإن التعامل في هذه القضية نُقل من من هيئة الأوراق المالية "الإسرائيلية" إلى الشرطة التي بدأت بإجراء تحقيق سري في الملف المتورط فيه شخصيات مهمة ليست من رجال الأعمال فقط.

ويدور التحقيق في الملف حول تقديم نتنياهو تسهيلات كبيرة بملايين الشواكل لرجل الأعمال الشهير شاؤول أولفيتش مالك شركة (بيزك) مقابل تلقيه وزوجته وأسرته دعما إعلاميا كبيرا من موقع (واللا) العبري الذي يملكه أولفيتش.

ويعتبر الإعلام العبري هذا الملف أقوى بكثير مما سبقه وسيكون فيه مفاجآت وقد يحدث ضجيجاً وربما انفجاراً في الوسط السياسي "الإسرائيلي" بسبب تورط شخصيات كبيرة فيه.