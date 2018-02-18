ملف رقم 4000: شبهات فساد جديدة تحوم حول نتنياهو

قالت القناة العاشرة "الإسرائيلية"، اليوم الأحد، أن تطورات جدية حدثت في القضية رقم 4000 المتعلقة بشركة الاتصالات الإسرائيلية “بيزك”، بعد نقل التحقيق من سلطة الأوراق المالية الإسرائيلية إلى وحدة التحقيقات المركزية في الشرطة الإسرائيلية 433.

ووفقاً للقناة فقد اعتقلت الشرطة الليلة شخصيات رفيعة من شركة “بيزك”، منهم شخصيات مقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، الشرطة فرضت قرار منع نشر على تفاصيل القضية لمدة 48 ساعة.

وتابعت: في الملف الذي بات يحمل رقم 4000، جار التحقيق حول قيام المدير التنفيذي لشركة الاتصالات الإسرائيلية شاؤول ألبتش باستغلال أموال الشركة لتمويل أسهمه في شركة YES، والعمل على على تغطية إعلامية إيجابية عن رئيس الحكومة نتنياهو وزوجته في موقع Wall News مقابل امتيازات وتسهيلات لشركة الاتصالات الإسرائيلية.

وأضافت القناة العبرية، شخصيات إسرائيلية رفيعة تعمل في مؤسسات إنفاذ القانون قالت للقناة العبرية إن استدعاء بنيامين نتنياهو للتحقيق في قضية شركة الاتصالات الإسرائيلية “بيزك” أمر لا مفر منه، ولكن حتى الآن من غير الواضح إن كان نتنياهو سيقدم شهادته، أم سيخضع للتحقيق تحت التحذير.

وأوضحت القناة، أن مكتب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يدرس الآن كيفية التصرف في هذه القضية، في المقابل مكتب نتنياهو علق على القضية بالقول:

“إدعاءات أخرى كاذبة ضد رئيس الحكومة نتنياهو، رئيس الحكومة لم يعمل لصالح ألبتش، ولا لصالح شركة بيزك، وليس من أجل تغطية إيجابية، وليس من أجل أي شيء آخر”.